台東縣中小學聯合動動會登場，參賽選手在跳遠項目中全力以赴。（莊哲權攝）

台東縣中小學聯合動動會登場，參賽選手在跳遠項目中全力以赴。（莊哲權攝）

在新冠肺炎疫情陰霾下，台東縣中小學運動會22日如期舉行，但是防疫不鬆懈，現場有醫師、護理人員進駐，結果有1位國小選手額溫37.4，雖然未達發燒標準，醫師還是請他先回去休息，也有教練會擔心疫情影響孩子們的心情，不過多數選手仍在田徑場上跑跳， 爭取佳績。

台東縣中小學聯合運動會有來自全縣800多位選手參加，受新冠肺炎疫情影響，取消開閉幕典禮，縣府教育處也特別要求各參賽學校加強選手健康自主管理，各校進場前繳交當日體溫檢測表，若有發燒狀況當天不得參賽。

另外，教育處也請承辦學校寶桑國中準備適量酒精提供大會裁判及各編組大會工作人員消毒及足量肥皂便於洗手，裁判及工作人員也須於當日上午8點30分在服務台測量體溫，希望能夠讓大家安心。

結果首日計有2項3人打破大會紀錄，其中台東體中高中部林宗翰在高男100公尺比賽，上午預賽先以10秒41，破大會保持多年的10秒60紀錄，下午決賽跑出10秒58，雖比預賽為退步，不過，仍打破大會紀錄，另外，國中女子組標槍，關山國中王禹甯成績38公尺73、海端國中邱心慧成績37公尺20，都打破大會34公尺37紀錄。

台東縣中小學聯合動動會登場，參賽選手在跳遠項目中全力以赴。（莊哲權攝）

(中時 )