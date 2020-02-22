台灣跨欄好手陳傑的經紀公司21日發出聲明，強調陳傑在去年世錦賽，於熱身場要求換上跟中華田協簽約贊助的運動品牌跑鞋，引發選手權益爭議，中華田協也在22日發布新聞稿，強調將重新檢視整體作業與溝通流程，且在近期與相關人員召開檢討會。

以下是中華田協新聞稿的內容，「以選手為優先，照顧及服務田徑選手與教練是中華民國田徑協會所秉持的宗旨；本於幫助運動員釋放潛能，於國際賽場上持續締造田徑榮耀紀錄的共同目標，中華田協於2017年，遵循著國體法第21條精神考量國際慣例與選手需求，與現行的官方贊助商成為合作夥伴，並於2018年1月1日起展開合作。

力求為中華隊全體隊員爭取贊助福利，提供合適裝備滿足國家隊選手在場上及訓練時的需求。而在此同時，亦基於選手需求，開放彈性空間；當選手個人贊助品牌與中華隊贊助商品牌不同時，以選手需求為核心價值居中協調，讓選手可以在競賽與熱身過程穿著自己選擇的專業技術鞋(釘鞋)以及投擲器械(例如：標槍、鐵餅)，以避免影響運動表現。

針對本次事件的善意提醒，田徑協會也將重新檢視整體作業及溝通流程，並於近期與相關人員召開檢討會，聆聽運動員的聲音，建立更細緻服務與回饋機制，加強雙邊溝通的透明；未來亦將持續努力為運動員追求福祉，包含為選手尋求贊助及協助其退役後職涯發展等，持續幫助運動員專注突破自我、追求卓越成績。」

(中時 )