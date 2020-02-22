台東地區農會今天舉辦農民節慶祝活動及優秀農民表揚大會。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東地區農會今天舉辦農民節慶祝活動，農會理事長楊招信表示，新冠肺炎疫情造成鳳梨釋迦外銷受阻，所幸縣長饒慶鈴與中央緊急應變提高運費補助，增加貿易商出口意願，加上農會國內強力行銷，化解產銷危機。

新冠肺炎疫情對鳳梨釋迦外銷造成極大衝擊，台東地區農會理事長楊招信在農民節慶祝活動中表示，為了化解危機，縣長慶饒鈴即刻宣布縣府加碼每公斤3元補貼外銷運費，農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓1公斤釋迦可以有9元的補貼，以提高貿易商出口意願，穩住鳳梨釋迦的市場及價格。

楊招信指出，台東的鳳梨釋迦去年2、3月外銷大陸4600噸，今年在新冠肺炎疫情衝擊下，通路完全受阻，所幸在縣府、中央及立委劉櫂豪全力協助下，加上區農會協助國內行銷，化解危機，雖然2月分的銷量仍比去年同期少了3成，但是農民仍相當感激。

台東地區農會今天舉辦農民節慶祝活動及優秀農民表揚大會，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、市長張國洲、卑南鄉長許文獻、議員陳銘風、郭宗益、鄭崗山等應邀出席。

饒慶鈴表示，台東地區農民去年拿下許多優異成績，張簡裕峰獲第1屆永續善農獎；易學義拿下全縣番荔枝優質果園冠軍；初鹿休閒農業區、高頂山休閒農業區是全國績優的休閒農業區；台東地區農會則榮獲農金獎的營運卓越獎。

(中時 )