新竹縣竹東鎮長補選22日投票，縣選委會為因應新冠肺炎疫情，在77個投開票所設置簡易檢疫站，中選會主委李進勇和縣長楊文科前往自強國中投開票所視察，開票結果沒有意外，由代理鎮長的張順朋當選，她也成為竹東鎮地方自治史上首位女鎮長。

竹東鎮長羅吉祥涉嫌透過里長綁樁賄選，新竹地院判依交付賄賂罪，判處有期徒刑3年10個月，羅主動辭職，縣府指派羅妻張順朋代理鎮長，一度引發各界議論。

張順朋曾擔任新竹縣青溪婦女協會等婦女社 團理事長，在地方上勤走基層廣結善緣，為羅吉祥爭取婦女票源支票，代理鎮長後積極參與鎮內大小活動，能力也頗受肯定。

張順朋有代理鎮長職務之便外，更獲得縣長楊文科、立委林思銘及多位竹東議員的支持，讓她的當選看好度明顯高過鎮代會主席陳昌平、縣議員郭遠彰及榮華里長林子丞，投票結果也沒有意外，順利當選。

中選會主委李進勇感謝楊文科在每個投開票所設置簡易檢疫站，調派專業護理人員量測民眾額溫及噴手消毒，每位選務工作人員除依規戴口罩外，另提供適量口罩給發燒、孕婦、有呼吸道症狀者使用，讓防疫工作滴水不漏，使選民能安心安全來投票。

(中時 )