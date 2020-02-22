北港兩國中小畢業展，師生宣導防疫。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮南陽國小、北港國中22日舉辦「2020大童小藝－童玩」美術班畢業聯展，主辦單位原本因新冠肺炎疫情考慮延期，但學生們對於此次聯展非常期待，因此決定如期舉行，參展學生並主動到展場幫忙噴灑消毒水、提醒民眾戴口罩共同防疫。

「2020大童小藝－童玩」聯展22日在北港文化中心登場，展期至3月4日，南陽國小、北港國中美術班學生發揮所學，作品主題除了藝術創作，還包含環保、生態等議題，展現多元化藝術教學成果，也讓學生們藉由參展與自己對話、培養自信。

學校表示，最近新冠肺炎疫情延燒，原本考慮將活動延期，但學生們很希望自己的學習成果被看見，因此決定如期舉行，為了防疫加強展場消毒，學生們也來幫忙消毒並宣導如何防疫，結合所學與時事，上了一堂實用的生活教育。

北港國中校長施協志、南陽國小校長蔡維哲指出，美術班除了讓孩童學習藝術創作能力，也著重賞析能力，藉由系統性的美術教育激發其潛能，讓學生以自然的方式接觸藝術並融入生活中，幫助自己適才適性發展，創造更多可能性的未來。

學生們說，為了這次聯展，大家都花了很多時間去思考創作題材，很希望與大家分享，所以決定一起對抗新冠肺炎疫情，幫忙消毒展場桌椅與周邊環境，同時向來賓宣導如何防疫，不僅因此讓自己更了解疫情，也提醒大家不要掉以輕心。

(中時 )