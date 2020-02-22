交通部觀光局將在台灣燈會閉幕活動，邀請國內、外優秀表演團體演出。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

台灣燈會即將在23日閉幕，壓軸節目精彩可期，賞燈民眾不要錯過。交通部觀光局在閉幕活動主舞台推出法國森林小精靈馬戲秀及朱宗慶打擊樂團等海內外知名團隊演出；台中市政府文化局在地方采風舞台也推出劇場及歌唱節目，馬場園區安排高空特技展演《璀璨盛夜》，還有夜光遊行車。

交通部觀光局在於下午5時至晚上9時30分在主燈前的燈會舞台，安排法國森林小精靈馬戲秀、朱宗慶打擊樂團、優人神鼓、采風樂坊、台北爵士大樂隊及妙璇舞蹈團等9個國內、外表演團體，帶來盛大演出。

台中市文化局也規畫多元化藝文演出，在地方采風舞台安排由專業特技演員組成的「創造焦點」團隊，帶來「春祈‧年年好」節目；而由屏東排灣族的男歌手組成的「扶桑花樂團」，也將演唱華語流行歌曲LIVE組曲。

台中市文化局指出，后里園區馬場路在下午及晚間各推出熱鬧滾滾的「寶島炫光巡邏隊」，安排7台可愛的夜光遊行車登場，與大小朋友歡樂互動。

此外，馬場園區精彩節目也輪番登場，馬術競技場晚間有高空特技展演《璀璨盛夜》華麗表演；第八馬廄旁廣場、地磅站前空地安排「街頭藝人演出」，有街頭藝人雜技及音樂等精湛演出。

(中時 )