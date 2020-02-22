立委蘇治芬針對雲林、嘉義等農業大縣的需求，推動農保條例、勞保條例與就服法修法草案，22日表示草案內容包括農地被徵收得保留農保資格、勞保喪葬津貼不因眷屬身分而異、外籍移工的工作期限得延長至14年，藉此讓農民、勞工、移工的生活更有保障。

蘇治芬與立委蔡易餘長期關注雲林、嘉義2大農業縣的需求，發現農民經常面臨農保問題、勞工有喪葬津貼問題、外籍移工抱怨留台年限不夠，因此共同在立法院提出農保條例、勞保條例、就服法修法草案。

蘇治芬表示，農業縣市常遇到農民配合重大公共建設區段徵收，導致失去農地間接失去農保資格，在農保條例草案中，蔡易餘提出只要年滿55歲的農民，且有實際從農的農地若被徵收，將能繼續保留農保資格，確保其老年生活。

另外，當勞工不幸遭逢家人身故，得請領的喪葬津貼因亡者身分別而有差異，蘇治芬認為不應該因為對象不同，請領津貼金額便有所差異，例如子女會因是否成年而請領到不同金額，因此有必要提出修法。

蘇治芬指出，就服法中，家庭看護在台灣最多可停留14年，因應未來台商回流後人力需求可能擴大，草案目標希望讓外籍移工續留台灣年限從12年延長至14年，如此可節省訓練成本與時間，同時讓不同行業別移工的工作平等權得以實現。

(中時 )