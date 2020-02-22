苗栗縣長徐耀昌（中）22日在愛心義賣競標主持開標作業。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

今年「施情畫義˙千動愛心」閉幕及公開抽籤22日在苗栗縣政府文化觀光局第一展覽室登場，286件藝術家原創作品，以競標或抽籤方式贈與捐款者，募得近60萬元善款挹注慈善機構照顧弱勢。

「施情畫義˙千動愛心」活動結合藝術與公益，捐助者資助2000元，就能獲得1件藝術家創作品。今年有152位來自美術社團的藝術家，提供286件原創作品，其中有3件競標、標價均為5000元起跳，其餘在22日完成抽籤作業贈與捐款民眾。今年捐款活動踴躍，苗栗縣長徐耀昌主持開標作業，畫作「太極之美─散手」以1萬6000元最高價標出。

徐耀昌表示，施情畫義結合政府部門、企業贊助、藝術家、慈善機構的奉獻，以及社會各界的愛心，堪稱是項「五方共好」的慈善活動，感謝苗栗縣中港溪美術研究會、美術協會、西畫學會、書法學會、正鋒書道會、九陽雅集藝文學會、書畫教育協會、即是書會、青溪新文藝學會及藝文推廣協會等藝文社團攜手送愛心，以及台電公司通霄發電廠與中油公司探採事業部贊助經費，另有幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、新苗發展中心、德芳教養院、明德教養院及創世苗栗清寒植物人安養院等8家慈善機構協助，讓公益活動得以持續舉行。

今年參展作品籌措56.6萬元善款給縣內8家慈善機構照顧弱勢。徐耀昌指出，捐款做善事還能獲得藝術作品，一舉兩得，盼能此拋磚引玉，喚起更多人發揮一己之力，幫助更多需要幫助的人。

文觀局提醒，參與捐款民眾請於25日至3月6日週一至週五上午9時至12時，下午1時至4時，憑「作品兌換券」(代抽者憑機構開立之收據)至苗栗縣政府文化觀光局領取作品。

(中時 )