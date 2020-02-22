受新型冠狀病毒(COVID-19)影響，全國各級學校都延長寒假，雖然假期拉長，但對染病的擔憂、既定考試與行程變動等不確定性因素，還是引發部分家長及學生的焦慮。尤其開學人群聚集，口罩購買不易，恐慌情緒容易交互渲染，草屯療養兒童青少年精神科醫師王雅甄特提供擺脫開學防疫恐慌症4大撇步，值得民眾參考。

王雅甄醫師表示，焦慮是一般人常見的情緒反應，常會伴隨身心症狀，如腸胃脹氣、腹瀉或便秘、心慌或胸悶、身體緊繃、頻尿、莫名疲倦等表現，但通常在壓力解除後，焦慮反應也會跟著緩解。如果長期處在各種壓力下，焦慮反應很可能會演變成焦慮症，對身心與生活反會產生負面影響，不得不慎。如持續超過6個月，也未檢查出相關的生理問題，就應考慮就診身心科。

對於疫情緊張時期，王雅甄醫師提供「一呼、二放、三動、四投」的放鬆步驟，供家長及學生參考。王醫師表示，偶爾的壓力所引發的焦慮，可透過「一呼、二放」的「腹式呼吸法」、「肌肉放鬆法」，從呼吸調息和覺察身體反應做起。

「腹式呼吸法」可躺在舒服的空間，輕鬆閉上雙眼，將雙手放在腹部，採「鼻吸嘴吐」方式，先從吐氣開始，將空氣吐光，同時雙手感受腹部慢慢地下降，吐氣完接著以鼻子緩慢地將空氣均勻吸入，同時雙手感受腹部慢慢地鼓起，一吐一吸交互進行，持續練習約十分鐘。

「肌肉放鬆法」則是用力握拳再慢慢放鬆、雙手平抬向前推再放鬆、手肘向內靠近耳朵緊繃上臂再放鬆及用力聳肩再放鬆等方式，每天練習1-2次。

再則，「三動、四投」是指「定時的運動」與「投入有興趣的活動」，可依照個人喜好安排活動或遊戲，尋求人際關係的彼此支持。「一呼、二放、三動、四投」是由靜而動、動靜皆宜很好的紓壓之道，防疫期間，學生或家長都可善加運用。

王雅甄醫師也提醒民眾，面對疫情常因「不瞭解帶來恐懼」，對於瞭解正確訊息有助緩解擔憂的民眾，不妨認真研究政府公佈的資訊配合防疫，從中獲得樂趣與達到防疫效能。

而瞭解越多卻擔憂越多的人，建議只要知道防疫重點，平時做好生活規劃，減輕生活腳步被打亂的機會，就可減少焦慮症上門。若民眾緊張和焦慮，甚至驚恐的狀態越來越嚴重，建議民眾至醫院身心科門診接受評估與治療。

(中時 )