台南市將軍區青鯤鯓漁村一處民宅21日驚傳一死一傷槍擊案，死者為53歲屋主姚男，受重傷的43歲郭女為姚男女友。金姓凶嫌昨天搭乘白色車輛前往作案影片今天也曝光，1分多鐘時間狠開6槍行刑式殺死30多年老友姚男，也把郭女打成重傷。

凶嫌行凶後，又搭車持棒去郭女檳榔攤砸攤。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

死者姚男大姊表示，凶嫌與弟弟為30年的朋友，經常到弟弟家泡茶，沒想到竟因停車糾紛，怪他弟弟為女人不挺兄弟，就這樣開槍殺人，實在太過分，氣到說，真的抓到「要把他的肉咬一塊下來」。

昨日有人揣測凶手殺人動機是否與感情糾有關，死者大姊說，應該是日前佳里作醮，凶嫌的車擋到郭女的檳榔攤出入口而起衝突，郭女口氣不好，叫他「閃」，而且向死者告狀。

凶嫌自認與死者有30多年交情，沒想到死者竟然為了女人不挺兄弟，才會狠心下手。死者大姊表示，郭女早年曾和凶嫌短暫交往，最近才跟弟弟交往，命案原因跟感情沒有關係。

而凶嫌昨日搭車至青鯤鯓行凶畫面也曝光，凶嫌穿黑衣從一輛白色白牌車下車走進巷內，1分多鐘後走出來搭原車回佳里。白牌車司機供稱，他車窗關著，並沒有聽到槍聲，凶嫌上車後也沒有異樣，司機還是接到警方通知才知道發生命案。

怪異的是，凶嫌回到佳里後，卻換一輛黑車前往郭女的檳榔攤砸攤，才剛把人槍殺成一死一傷，竟還去砸攤洩恨，有人傳言凶嫌得口腔癌，因此可能已經豁出去了。

死者遺體檢察官已於昨日晚上相驗完畢，初步發現死者姚男身上及頭部有疑似彈孔痕跡，然是否確為槍擊彈孔及致死原因為何，尚待擇日解剖補充，除疑似彈孔痕跡外，初步查看無其他傷勢。

台南市學甲警分局昨晚就鎖定與死者熟識的金姓嫌犯，由於凶嫌持有槍械，警方不敢大意，出動大批幹員圍捕，但被凶嫌搶先一步逃離，目前仍全力追緝中。

(中時 )