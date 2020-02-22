金姓男子承租房屋，自108年7月起未繳納房租，房東一氣之下申請停止供水、供電，引發金男不滿，以LINE通訊軟體傳送「在房間點蠟燭哪一天火燒房子你不要怪我」、「一個月11000塊的房租，你要搞死我，我用11000塊跟你玩」等語，房東心生恐懼報警，台中地院簡易庭以恐嚇危害安全罪，判金男罰金6000元，全案仍可上訴。

判決書指出，金男自2019年3月起向房東承租房屋，

租期到2021年3月，卻自2019年7月起未繳納租金，房東即向水公司及台電申請停止供水、供電，引起金男不滿。

金男在同年9月間以LINE通訊軟體傳送：「我現在在房間點蠟燭哪一天火燒房子你不要怪我」、「都跟你講好了，你還不合作的話死給你看」、「 一個月11000塊的房租你要搞死我我用11000塊跟你玩」等文字給屋主，屋主因而心生畏懼向警方報案。

台中簡易法庭法官認為，金男不思理性解決租屋糾紛，竟接續傳送導致屋主恐懼不安訊息，應予非難，但考量金男坦承犯行，且屋主在警詢時表示，雙方以口頭和解，願意撤回告訴，而判處罰金6000元，得易服勞役。

(中時 )