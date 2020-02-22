中國國家衛生健康委員會周六公告，2月21日大陸新增新型冠狀病毒肺炎確診病例397例，新增死亡病例109例（湖北106例，河北、上海和新疆生產建設兵團各1例），新增疑似病例1361例。全國新增確診病例較上日明顯回落並創1月23日以來新低，且湖北以外地區新增病例31例亦創下1月20日以來新低。

公告顯示，當日新增治癒出院病例2393例，解除醫學觀察的密切接觸者26441人，重症病例減少156例。

截至2月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例53284例（其中重症病例11477例），累計治癒出院病例20659例，累計死亡病例2345例，累計報告確診病例76288例，現有疑似病例5365例。

累計追蹤到密切接觸者618915人，尚在醫學觀察的密切接觸者113564人。

湖北新增確診病例366例（武漢314例），新增治癒出院病例1767例（武漢992例），新增死亡病例106例（武漢90例），現有確診病例47647例（武漢36680例），其中重症病例10892例（武漢9555例）。

(旺報 )