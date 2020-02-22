屏東縣獅子鄉南世村22日辦理村長補選，因應新冠肺炎疫情，除了投開票選務人員必須戴口罩，投票所外也設立簡易檢疫站，選民進入投開票所必須全程戴口罩，也要先量體溫並消毒雙手。最後投票結果，由候選人楊登福當選。

獅子鄉南世村長因案遭解職辦理補選，22日辦理補選，由2名候選人楊登福及柳春義競爭，選民投票數335人。為了防範肺炎疫情，選委會協調衛生所在投票所外設置簡易檢疫站，備有耳、額溫槍及乾洗手液等，也有口罩供慢性病患或呼吸道症狀者使用。

縣選委會表示 南世村並沒有居家檢疫或居家隔離者，不過為求謹慎起見，選前已派人在投開票所進行消毒，投票期間，包括圈票處遮屏、圈選工具及常接觸的地方，工作人員也利用空檔以酒精消毒。

選舉當天選民們都配合防疫措施進入投開票所，未發生違規事件。有選民表示，這是第一次戴口罩來投票，不過為了健康，謹慎一點總是好的。

由於雙方陣營都全力動員催票，投票率高達83.28％，最後結果是由楊登福以160票，勝過對手柳春義118票當選。

(中時 )