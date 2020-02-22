衛生福利部國民健康署在網頁宣導，用額溫槍或紅外線測量皮膚表面，常有嚴重低估真正體溫的現象，所以不建議常規使用。（取自國民健康署網頁）

中國大陸面對新冠肺炎疫情，進出公共場所偶有見到測量手腕溫度，對台灣讀者來說，「腕溫」比較不常見，大陸網友解釋為何測量腕溫而不是額溫。

根據中央社日前報導，面對新型冠狀病毒肺炎疫情，北京公共汽車、地鐵與跨國速食店照常營運，只是乘客與店內用餐顧客很少，就連摩拜等共享單車也像閱兵般陳列街頭、無人問津。上千萬人的大城市，進入一片寧靜祥和的「外弛」狀態。

報導指出，北京公寓電梯每日清晨必定傳來一股消毒水味道，各商場與地鐵車廂也強調每日消毒，街上行人幾乎全戴口罩、那怕進超市亦然。

報導稱，量體溫、測發燒是防疫的第一關。搭地鐵過安檢時要先量額溫，進天安門廣場前先量「手腕溫」，甚至到百貨商場也有保安人員量額溫，各大車站旅客進出則是交給紅外線感測儀。

對於台灣讀者來說，測量「手腕溫」比較新鮮。

有大陸網友指出，當地進超市要量腕溫而不是額溫，因為如果遇到下雪，因為額頭暴露在外，常常比真正體溫低，而手腕大多縮在衣袖裡面，所以測量手腕溫度比測量額溫準確。

台灣網友也回應，當在Youtube頭一次看到大陸進超市是量手腕的溫度時，覺得很奇怪為何不是量額溫，量手腕的溫度會準嗎？因為在台灣從沒看過量腕溫的。不過後來陸續看到不同省份的網友也有拍到進超市量腕溫的畫面，就不再覺得那麼奇怪了，可能只是兩岸測量體溫的方法不同。

另根據台灣衛福部國建署宣導，「用額溫槍或紅外線測量皮膚表面，常有嚴重低估真正體溫的現象，所以不建議常規使用。」也是認為用額溫槍常有嚴重低估真正體溫的現象，只是台灣還沒見到測量手腕溫度。

(中時電子報)