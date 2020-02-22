王姓男子的妻子透過手機交友軟體約炮，結識蔡姓小王，兩人多次發生關係，王男發現後怒告蔡男妨害家庭，刑事部分因罪證不足不起訴，民事部分向蔡男求償30萬元。高雄簡易庭法官認為，王妻與蔡男對話紀錄、錄音可證明兩人偷情，最後判蔡男應賠14萬元，可上訴。

判決指出，王妻在手機交友軟體上與蔡男結識，兩人以「學長學妹」相稱。蔡男多次邀約王妻偷情，王妻曾一度向蔡男表示「學長佳麗三千為什麼非要已婚的我呢？」，蔡男還回「學妹配合度好」。

法庭上，蔡男只承認與王妻透過交友軟體認識，否認偷吃王妻，甚至稱不知王妻已婚身份，還當庭拿出檢方不起訴書，強調自己沒有妨害對方家庭。

但法官發現，王妻在通話錄音中曾抱怨蔡男「你跟我做了7次，然後又給我射在裡面，你不怕我懷孕唷；你幾乎都沒有帶啊，你是不是從來都沒帶過」。此外，王妻也曾傳訊質問蔡男「萬一懷了你的小孩，你會負責嗎？」。

法官認為，民事訴訟採取證據優勢原則，與刑事訴訟採「毫無合理懷疑」之嚴格證明法則程度不同。王妻清楚指出曾在汽車旅館、蔡男住處偷情，加上兩人對話紀錄也明確佐證兩人有7次性關係，因此判蔡男須賠償王男14萬元，全案可上訴。

(中時 )