林務局與光陽合辦環島守護保安林活動，今天下午到都歷海灘植樹、淨灘。（台東林管處提供／莊哲權台東傳真）

林務局與光陽工業公司合辦的環島守護保安林活動，今天午後來到了台東縣成功鎮都歷海灘，各地響應的輕檔車車友、台東林管處員工、都歷部落與成功三民社區居民及攜家帶眷熱情的民眾近200人齊聚在都歷海灘及第2514號防風保安林，一起植樹、護樹和淨灘。

為了提醒民眾美好環境需要用心呵護，台東場次的環島守護保安林活動特地選在都歷海灘辦理，因為環繞海灣的防風林正是編號第2514號保安林，加上當部落長期參與協力守護環境的深層意涵，讓這次活動一推出就獲得熱烈迴響。

包含光陽公司所號召之車友與當地民眾、遊客等，現場200人一同攜手清除海灘廢棄物及垃圾，並於防風林帶外緣栽植木麻黃、林投、海棗等苗木共1000株，也對既有的木麻黃進行側枝的修整，希望能促進林木的生長並強化防風功能。

台東林管處長劉瓊蓮表示，都歷部落自95年開始參加林務局社區林業計畫，十多年來一直是台東林管處最堅強的伙伴，在保安林及在地環境守護上奉獻很多，近年更著手部落青年水上救生的培力訓練，這也成為都歷地區不管是海上或陸地場域的強力後盾。這次與光陽公司號召民眾一起來淨灘、植護樹，希望可以強化民眾的環保意識，一起守護東海岸的美麗環境。

(中時 )