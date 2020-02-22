日職》王柏融2支二壘打 歸功小笠原的指令 18:142020/02/22 中時 鄧心瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王柏融單場2支二壘安打，與打擊教練小笠原下達的「大膽進攻」指令有關。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 火腿隊台灣打者王柏融在22日與巨人的官辦熱身賽中，3打數有2支二壘安打、1分打點，終結14支0的低潮。日媒透露王柏融此戰的好表現，與打擊教練小笠原道大所下達的「大膽進攻」指令有關。 王柏融首打席遭到變化球三振出局，不過次打席敲出中外野分向二壘打，隨後在隊友幫助下回本壘得分，7局下半再敲反方向深遠二壘安打，攻下1分打點隨後退場休息。王柏融表示，「只是想要確實擊中球。」 日媒《日刊體育》報導，打擊教練小笠原向王柏融下達「不要擔心結果，大膽揮棒」的指令，最後獲得好成效。 日職》王柏融突破低潮！戰巨人連2支二壘打 (中時 ) #王柏融 #小笠原 #指令 #火腿 #二壘安打 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年首場行庫會報 財部祭四指令 04:102020/02/18 金融．稅務 王柏融對內不對外 自辦賽安打再槓龜 15:582020/02/18 體育 先發不行代打也不行 王柏融無安打再遭三振 16:312020/02/19 體育 日職》王柏融突破低潮！戰巨人連2支二壘打 13:462020/02/22 體育 體育熱門新聞 NBA》韋德退休憂破產 鄉民狂酸 - 體育 田徑》陳傑換鞋爭議 田協：重新溝通 - 體育 日職》王柏融2支二壘打 歸功小笠原的指令 - 棒球 戴資穎事件重現？奧運國手陳傑臉書發難 - 體育 NBA》湖人終獲補強 考辛斯慘遭釋出 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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