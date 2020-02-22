火腿隊台灣打者王柏融在22日與巨人的官辦熱身賽中，3打數有2支二壘安打、1分打點，終結14支0的低潮。日媒透露王柏融此戰的好表現，與打擊教練小笠原道大所下達的「大膽進攻」指令有關。

王柏融首打席遭到變化球三振出局，不過次打席敲出中外野分向二壘打，隨後在隊友幫助下回本壘得分，7局下半再敲反方向深遠二壘安打，攻下1分打點隨後退場休息。王柏融表示，「只是想要確實擊中球。」

日媒《日刊體育》報導，打擊教練小笠原向王柏融下達「不要擔心結果，大膽揮棒」的指令，最後獲得好成效。

(中時 )