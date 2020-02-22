北市內湖驚傳銀樓搶案 警逮1嫌追查共犯中 18:232020/02/22 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市內湖一家銀樓下午遭歹徒行搶。(翻攝我是東湖人) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區東湖路一間銀樓，22日下午發生搶案，一名歹徒佯裝要購買金飾，趁機搶走了金項鍊、墜子等後拔腿就跑，警方獲報趕抵現場，將一名歹徒制伏逮捕，懷疑還有另一名共犯在逃，目前正積極偵辦中。 (中時 ) #搶案 #共犯 #歹徒 #北市 #銀樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 檳榔攤遭劫現金 店員喊「我有新冠肺炎」嚇跑歹徒 12:572020/02/18 社會 檳榔攤搶案偵破 歹徒揪友小琉球潛水落網 18:202020/02/18 社會 檳榔攤女店員急智 嚇退搶匪劫色 04:102020/02/19 地方新聞 國際碳揭露評鑑 台北再列A等 04:102020/02/19 地方新聞 阿公級詐騙團 找遊民辦卡年盜刷500萬 12:012020/02/20 社會 社會熱門新聞 菲律賓疫情只3例1死？當地台人曝驚悚真相 - 社會 抱怨7次內射不戴套 鹹溼對話讓小王賠14萬元 - 社會 狼師哄騙女學生交往 2年愛愛259次下場慘 - 社會 北市內湖驚傳銀樓搶案 警逮1嫌追查共犯中 - 社會 將軍槍擊案畫面曝光 凶嫌1分鐘開6槍殺死30年老友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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