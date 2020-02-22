北市內湖區東湖路一間銀樓，22日下午發生搶案，一名歹徒佯裝要購買金飾，趁機搶走了金項鍊、墜子等後拔腿就跑，警方獲報趕抵現場，將一名歹徒制伏逮捕，懷疑還有另一名共犯在逃，目前正積極偵辦中。

(中時 )

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