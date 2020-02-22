新冠肺炎疫情持續延燒，搶購防疫產品自保已成全民運動。現在政府對口罩供應已有管制，而75%酒精需求大，只要一上市便供不應求。有民眾發現，除了台酒、台糖推出的75%酒精，4公升酒精無預警開賣，對消毒產品有強大需求的民眾或運將，無疑是另一種選擇。

網友po文說，今早去大樹藥局買300ml防疫酒精落空；但意外買到4公升裝的大瓶酒精，他私下比價，真比國營的台酒和台糖還便宜。他實測比價，大樹藥局4公升/400元，比藥房-台酒300ml/40元；全家-台糖350ml/45元更划算。

4公升是甚麼概念呢？其實就等於13瓶的300ml防疫酒精。如果加入大樹會員，1人每周限購1大瓶4公升裝，頗有另類「實名制」概念。

網友表示，4公升裝好像是昨晚到貨的，品牌是「唐鑫」，它和恒安製藥合作製造。他呷好道相報，提醒要搶要快，因他買完看櫃台剩3~4瓶，不到10分鐘，陸續又有民眾下手買光了，他建議去前致電詢問幾家分店有無存貨，免得白跑一趟。

網友還說，4公升裝防疫酒精對運將應該很好用，畢竟運將駕車風險高，除了備妥充足的口罩數量，每天徹底消毒車子也很重要，對自己和乘客都有好處。

(中時電子報)