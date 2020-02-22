《完全娛樂》22日熱鬧舉辦《YouTube訂閱突破兩百萬》慶功記者會，節目主持人林思宇（宇宙）、夏和熙、林宥嘉、YouTuber這群人的茵聲、展瑞、董仔皆開心站台。夏和熙相信該節目很快就會超過三百萬訂閱，他也透露達三百萬時，天團「五月天」就會幫完全娛樂創作片頭曲，讓林宥嘉笑說那五月天好像還可以納涼一下。

林宥嘉坦言二寶快出生了，新冠肺炎期間少出門在家陪妻子，現階段也在籌備新專輯，而太太丁文琪的預產期則是保密到家，神秘兮兮回：「新專輯釋出和預產期同一天。」被問到是否有當youtuber的憧憬，他淡淡說：「我喜歡當看youtube的人，光想到影音要後製就挺麻煩的。」他表示每一次都是很心情平靜看底下留言，「若是意外中獎才會內心很不平靜。」他笑說過年期間被分到一張刮刮樂，可惜卻摃龜了。

林思宇轉眼已主持四年，她記得有次工作人員騙她說要去鹿港錄影，她還特地準備饒舌歌給政府官員觀賞，沒想到在車上直播完卻來到機場，「竟給我一個驚喜是去香港看『五月天』的演唱會。」她笑說那天穿很接地氣的「鹿港風格」服裝，「上面的鹿字還畫叉寫成香。」

展瑞談到面對酸民言語時心情要保持正向，茵聲則說能接受批評的聲音作為進步動力，但隨意謾罵則不可取。

(中時 )