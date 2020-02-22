桃園市蘆竹區海山路一段、三德街交叉路口22日下午15時30分許，1輛油罐車與1名90歲鍾姓行人發生車禍。消防隊員趕抵時，鍾男已經失去生命跡象，緊急送醫急救。

據了解，1輛油罐車停等路口紅燈，行人穿越馬路時，剛好亮起綠燈，油罐車起步後撞上行人。油罐車司機經員警現場施以呼氣酒精濃度測試，其值為0，未有酒駕情事，行人目前正在醫院急救中，而相關肇事責任目前正由蘆竹警分局釐清中。

(中時 )