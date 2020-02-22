油罐車撞行人 送醫時無生命跡象 18:362020/02/22 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區海山路一段、三德街交叉路口22日下午15時30分許，1輛油罐車與1名90歲鍾姓行人發生車禍。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區海山路一段、三德街交叉路口22日下午15時30分許，1輛油罐車與1名90歲鍾姓行人發生車禍。消防隊員趕抵時，鍾男已經失去生命跡象，緊急送醫急救。 據了解，1輛油罐車停等路口紅燈，行人穿越馬路時，剛好亮起綠燈，油罐車起步後撞上行人。油罐車司機經員警現場施以呼氣酒精濃度測試，其值為0，未有酒駕情事，行人目前正在醫院急救中，而相關肇事責任目前正由蘆竹警分局釐清中。 (中時 ) #行人 #油罐車 #蘆竹 #路口 #急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑駕車未禮讓 休旅車撞小客車後翻覆 16:212020/02/19 社會 故宮南院衝人氣 廣邀民代捧場 04:102020/02/20 地方新聞 黃牌重機擦撞油罐車 騎士命喪「窮人高速公路」 17:372020/02/20 社會 前蘆竹鄉長趙秋蒝癌逝 享壽62歲 21:312020/02/20 政治 台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:482020/02/21 社會 台南將軍發生槍擊案 一死一重傷 17:522020/02/21 社會 自小客、機車轉彎擦撞 女騎士失去生命徵象 10:362020/02/22 社會 社會熱門新聞 菲律賓疫情只3例1死？當地台人曝驚悚真相 - 社會 抱怨7次內射不戴套 鹹溼對話讓小王賠14萬元 - 社會 狼師哄騙女學生交往 2年愛愛259次下場慘 - 社會 北市內湖驚傳銀樓搶案 警逮1嫌追查共犯中 - 社會 將軍槍擊案畫面曝光 凶嫌1分鐘開6槍殺死30年老友 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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