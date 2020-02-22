彰化縣政府竟是最大無殼蝸牛！許多辦公廳舍，尤其社福單位處所都是租賃，年租金達高7900餘萬元，縣長王惠美20日參加「病人自主權立法」研習會，表示為強化長照服務，已爭取6鄉鎮市綜合長照社福大樓興蓋中，未來要讓彰化縣26鄉鎮市都有自已的社福大樓。

彰化縣社會工作師公會22日舉辦「病人自主權立法及預立醫療決定、緩和照顧」研習會，王惠美感謝社工夥伴們在基層努力，「病人自主權利法」於去年通過立法施行了，主要精神就是尊重病人醫療自主、保障其善終權益。

彰化縣社會工作師公會理事長許芳瑜表示，老人化就像擋不住列車，老人各方面的福利及服務品質需要一起來提升，透過研習會，傳遞更深刻認知，激發更積極的作為。

「你、我大家都會老去，對於未來如何建置一個好的長照區塊，是需要積極去面對的課題」，王惠美表示，彰化縣內26鄉鎮，縣府已經規劃、並爭取到在北斗、員林、大城、芳苑、二林及竹塘等鄉鎮興建「綜合型長照社福大樓」，陸續動工中，將持續向中央爭取資源，讓彰化縣各鄉鎮市也都能夠有自己的社福大樓。

王惠美表示，綜合型長照社福大樓，把衛生所、長照中心、日照中心、親子館、托嬰中心等，整併於一棟大樓，就地深耕服務在地鄉親，可以整合所有的社福資源，讓老少青都能透過這棟大樓得到最好的照顧。

(中時 )