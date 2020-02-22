陸國務院因應新冠肺炎（COVID-19），21日於北京舉辦防疫記者會，面對新冠肺炎疫情，中國科學院院士王福生表示，病毒屬「自限性疾病」，確診者有8成機率都會痊癒，但他也強調，並不代表就「不需要治療」，病患仍要重視自身免疫力，調整好心態，接受臨床治療。

「自限性疾病」是什麼？根據《中新網》報導，中科院院士王福生指出，患者在染病後通常會出現一些臨床症狀，如：發燒、咳嗽、流鼻涕等，但這些症狀也不會持續很久，就算沒經過治療，也會消失；簡單來說，病不會對身體造成永久傷害，這就叫做急性自限性疾病。

王福生解釋，這就像感冒一樣，自限性疾病的臨床病徵有三個階段「潛伏期、進展期、康復期」。潛伏期就是病毒大量在體內複製階段，尚未出現臨床症狀；進入進展期後，免疫系統與病毒開始對抗，出現所謂臨床症狀；康復期，免疫系統戰勝了病毒，體內病毒被消滅後，自然痊癒。

尤其，王福生表示，新狀肺炎的輕症和普通型患者居多，約有8成的人都屬於此，所以只要身體條件好，經過適當休息，就會逐漸康復，就連病情較嚴重的患者，及時接受治療，經過藥物、專業人員照顧後，也能縮短發病期，網康付期邁進。

不過，「這並不代表新冠肺炎就並不需要接受治療」，王福生強調，如果對象是高齡老人、或友呼吸道疾病基礎的患者，也應該重視，因為他們很可能因為普通感冒，就引發出嚴重器官衰竭問題，威脅到生命。

所以，免疫力低的人應更重視自身健康，多休息、補充體力，並且應保持健康心態，戰勝恐懼。王福生提醒，新冠肺炎傳染力強，不論是輕症或是重症，這期間盡量減少和他人密切接觸機會，能避則避之。

(中時電子報)