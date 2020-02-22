新冠肺炎疫情 義大利增到2死 18:492020/02/22 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎延燒，義大利死亡病例增至2起。（shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利新聞社（ANSA）今天報導，義大利境內已出現第2起新冠肺炎死亡病例，死者是北部地區倫巴底（Lombardy）的一名女性。 目前義大利全國累計確診達到33例。昨天有一名78歲男性不治，是義大利首起死亡病例。由於擔心疫情擴大，北部10市鎮宣布「封城」，當地5萬人被要求一周不要外出。 (中時 ) #義大利 #死亡病例 #一名 #新冠肺炎疫情 #2死 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情衝擊內需產業 謝金河曝慘況 07:592020/02/18 生活 因應新冠肺炎疫情 台中停辦高中以下學校開學典禮 09:182020/02/18 生活 新冠肺炎疫情發威 專家：投資人可危機入市 11:442020/02/18 財經 因應新冠肺炎疫情 許智傑籲台商分批返台掃墓 14:002020/02/18 政治 新冠肺炎疫情假消息不斷 警署長：嚴辦不姑息 14:322020/02/18 社會 南韓：新冠肺炎疫情進入新局面 16:482020/02/18 國際 穆迪警告：新冠肺炎疫情恐拖累亞太經濟 23:172020/02/18 財經 意外成資金避風港 希臘、義大利公債買氣火紅 04:102020/02/19 全球財經 新冠肺炎疫情衝擊就業 求職者謀職轉保守 13:442020/02/19 財經 新冠肺炎疫情擴大 俄羅斯20日起禁大陸人入境 13:492020/02/19 國際 國際熱門新聞 一日兩爆 南韓下午再增肺炎確診87例 全國達433例 - 國際 模擬與俄核戰 美防長全程參與 - 國際 南韓大南醫院爆群聚感染！確診病患集中「精神病棟」原因曝光 - 國際 甩開王室2字 哈利梅根徹底脫英 - 名流 新冠肺炎早知道！已故靈媒精準預言 2020全球陷肺炎危機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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