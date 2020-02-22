義大利新聞社（ANSA）今天報導，義大利境內已出現第2起新冠肺炎死亡病例，死者是北部地區倫巴底（Lombardy）的一名女性。

目前義大利全國累計確診達到33例。昨天有一名78歲男性不治，是義大利首起死亡病例。由於擔心疫情擴大，北部10市鎮宣布「封城」，當地5萬人被要求一周不要外出。

(中時 )