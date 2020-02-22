新冠病毒肺炎疫情延燒，大陸許多城市或社區採取封閉式管理，民眾高度依賴餐廳外賣，因此對飲食安全高度重視。北京市商務局、市場監管局日前公布64家具備資格並正常營運的集體用餐配送單位，上海廣禾堂餐飲管理北京分公司是其中之一，也是名單中唯一的一家上海台資餐飲企業。

北京市商務局和市場監督局為了幫助復工復產單位有效解決員工用餐問題，要求集體用餐配送、訂餐單位在餐食製作、配送、用餐過程中，要嚴格遵守《餐飲服務食品安全操作規範》和市疾病預防控制中心發佈的《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作指引》要求，保障食品安全的同時，做好疫情防控工作；北京商務局和食藥監親赴餐飲企業現場評定查核數次後，才確定了64家集體用餐配送單位名單，提供給學校師生、企業上班族參考。

上海市台協會副會長、廣禾堂董事長鐘宇富表示，2005年即獲ISO22000-HACCP的廣禾堂始終貫徹衛生安全自檢措施，十餘年來從不間斷：每天員工上班前勤前檢查就包含了體溫和健康檢查、工作中穿戴防護口罩、手套和防護服；每天消毒工作區域，以保證乾淨的製餐環境；所有食材留樣檢測，再次確保食品安全。

鐘宇富表示，餐點所用食材堅持嚴選可追溯性食材，採用一次性PP餐碗和餐具裝餐，每位客戶收到的獨立餐箱嚴格執行「一沖二洗三沖四消毒」步驟，送餐車全車內外消毒，在製餐送餐的全部流程中，嚴格落實安全防護和防疫消毒；乾淨衛生是廣禾堂的基礎要求，廣禾堂於2017年即獲得上海食品安全工作聯合會頒佈的「餐飲服務單位食品安全ABC規範化管理」證書，各地中央廚房皆按照標準流程操作。

在近月的抗擊疫情行動中，廣禾堂率先做到「無接觸送餐」，在送餐單上標示製餐人、送餐人的體溫，送餐人員與客人不直接接觸，避免直接取餐，盡可能降低人傳人風險；每次送餐前後洗手消毒，上門配送佩戴口罩穿雨衣。將「人」的安全放在首位，讓消費者在拿到餐點的同時，更添一分安心，同時也保護員工的安全，讓送餐「最後一哩路」安全無虞。

(中時 )