防疫非常時期，澎湖縣政府率先開第一槍，指縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲全心投入防疫，且為降低感染風險，即日起禁止同仁請假出國。台南市長黃偉哲晚間6點多也表示，目前已經針對旅遊警示二、三級國家，一律不准假。

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(中時 )

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