澎湖禁公務員出國 台南市：旅遊警示二、三級國家不准假 19:202020/02/22 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 是否禁公務員出國？台南市長黃偉哲表示，針對旅遊警示二、三級國家，一律不准假。(本報資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 防疫非常時期，澎湖縣政府率先開第一槍，指縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲全心投入防疫，且為降低感染風險，即日起禁止同仁請假出國。台南市長黃偉哲晚間6點多也表示，目前已經針對旅遊警示二、三級國家，一律不准假。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #防疫 #旅遊 #警示 #三級 #出國 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 美新研究：新冠病毒受體親和力遠高於SARS 21:202020/02/18 國際 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 旅遊強心針 陸實景演出疫軍突起 04:092020/02/22 話題觀察 陸國內旅遊收入 估年減兩成 04:092020/02/22 財經要聞 政治熱門新聞 罷韓總部違法開罰？發起人尹立終於回應了！ - 政治 「罷韓違法」出大事...韓粉一句話冷諷 - 政治 蔡英文上火線嗆吳斯懷 羅智強：民進黨太猴急 - 政治 不滿銀行給罷韓擺攤 中間選民硬起來 怒抵制信用卡 - 政治 竹縣》竹東鎮長補選 張順朋當選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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