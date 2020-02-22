防疫非常時期，澎湖縣政府率先開第一槍，指縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲全心投入防疫，且為降低感染風險，即日起禁止同仁請假出國。台南市長黃偉哲晚間6點多也表示，目前已經針對旅遊警示二、三級國家，一律不准假。

(中時 )