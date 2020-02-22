因應新冠肺炎疫情，為配合全台防疫酒精需求，台菸酒宣布，售價40元的75％防疫酒精（300ml）銷售地點除原本自有門市及全台6千多家健保藥局外，自24日（周一）起將供貨至全台四大超商銷售，每人限購一瓶。

台菸酒指出，該公司為國營事業，為配合我國中央流行疫情指揮中心需求，已動員台酒宜蘭、台南隆田、屏東及花蓮等酒廠，全力趕工產製75％防疫酒精，每日產量已達到約20萬罐，未來在台菸酒門市、健保藥局、四大超商都能買到，全台將有近2萬個銷售據點。

目前台灣在中央防疫指揮中心的運籌帷幄下，新冠肺炎疫情並未擴大，但台菸酒呼籲，為了將有限資源普及化，盼大家不要囤積不必搶購，家裡夠用就好，台菸酒一定會生產足量的防疫酒精供給社會大眾。

而泛國營企業台糖為因應防疫，同樣也推出45元的台糖75％防疫酒精（350ml），目前日產能可達1萬7,280瓶，但全家、家樂福都呈現秒殺情況。台糖表示，目前以委外方式加開產線，待二二八連假後產能可多出三成，每日產能可達到2.2萬瓶，屆時通路將擴大到四大超商、家樂福等。

此外，口罩荒問題仍存在，經濟部指出，將持續提高口罩產能解決燃眉之急，目前口罩產能為每天550萬片，預計二二八連假後可有效提升到640萬。經濟部長沈榮津預期，我國口罩產能在3月可突破每日1千萬片。

(工商 )