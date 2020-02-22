在台北體育館關門進行的UBA男生組複賽，其實距離3月21日開打的4強總決賽場地台北小巨蛋很近，台灣師大教練王志群也藉此激勵自家球員忘記上屆準決賽失利陰影，「我在賽前告訴大家，只要贏1場就像朝著小巨蛋邁出50步。」

「我想到了8強複賽，大約只要贏到5場，就可以搶到進軍小巨蛋的門票，所以我算了一下，從紅館這裡走到小巨蛋大約250步，換算下來就是贏1場，就等於走了50步，藉以激勵全隊重回小巨蛋復仇，」王志群說，「看來大家聽進去了。」

原本台灣師大在上個學年度也算奪冠熱門之一，卻在4強準決賽遭到義守大學狙擊，無奈只能去打季軍賽，如今捲土重來，22日更在首場8強複賽，就以73比56輕取世新大學，邁開重返4強行列的第一步，台師23日將遭遇政治大學。

「畢竟大家都很想重返小巨蛋，所以這場比賽大四球員都很專注積極，學弟們也能幫到球隊，特別在防守方面的表現，讓我還算滿意，」王志群說，「尤其是最後一年打UBA的澳門籍中鋒容毅燊，傷癒復出的他，整體表現已算不錯。」

受到新冠肺炎疫情影響，這次UBA複賽採取關門打，也就是不開放觀眾進場，但對王志群來說，感覺沒什麼差別，「或許是還有音效的緣故，讓我感覺沒有觀眾還好。」主控陳又瑋表示，「雖然很可惜，卻只能努力在這種環境下打球。」

(中時 )