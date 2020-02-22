一名女大生分享與男友的閨房經驗，但是那裡的味道卻讓她無法好好享受，每次都因為尷尬而「不用繼續了」，她上網詢問網友們「是怎麼一回事」沒想到許多網友也紛紛分享自己是什麼味道。

女網友在《Dcard》分享表示，日前男友第二次幫她「舔舔」的時候，表示那裡「很鹹」讓她相當尷尬，她說「雖然很享受男友的服務，可是每次聽到這個自己都會很不好意思，覺得有點丟臉...」而停止，她好奇的上網詢問女孩們的意見「下面鹹鹹是怎麼回事」，原PO也強調「男友說下面沒有味道」、自己「洗澡也有認真清洗，時不時會用私密處清潔液」、「喝水很多」、「差不多每天都有吃水果」、「事前也會先清洗一下」

許多女網友也都分享自己的經驗表示，「那是正常的」、「分泌物的味道本來就是因人而異的，有些人的沒味道，而有些人會偏鹹或其他，我就是鹹的那一個...」、也有人說「我的被說甜甜的...」

(中時電子報)