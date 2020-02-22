新冠肺炎疫情黑天鵝對經濟的衝擊逐漸浮現，德國智庫專家警告，疫情已成為當前經濟最大威脅，不排除重現2008年「雷曼破產時刻」，對大陸經濟將造成更久的傷害。

德國智庫、基爾世界經濟研究所（IfW）所長Gabriel Felbermayr接受商報專訪時表示，大陸扮演全球供應鏈要角，但受到疫情波及，造成生產受限、停產，甚至無法交貨等問題，包括德國、南韓、台灣、日本，以及美國的製造業都可能被拖累。

他指出，早在疫情爆發前，全球經濟就瀕臨工業生產衰退、貿易總額下滑的危機，如今又有疫情來亂，原本疲弱的經濟動能再度蒙上陰影，讓以出口導向的國家更容易受衝擊。

「目前汽車製造業、物流業和原物料市場已經可以看到影響，目前看來，第1季之前疫情衝擊不可能結束。」

Felbermayr認為，新型冠狀病毒已超越美中貿易戰及英國脫歐，甚至可能重現「雷曼時刻」，大陸的高度成長和穩定供應鏈不再被視為理所當然。2008年美國雷曼兄弟銀行申請破產，造成全球金融市場流動性緊縮，企業也改變經營思惟，更重視自有資金和減少債務，一直影響至今。

(中時電子報)