怕再發作！武漢宣布：新冠治癒後再隔離14天 19:212020/02/22 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 環球網報導。 大陸武漢新冠肺炎疫情嚴峻，但儘管感染蔓延，人有多位民眾受到妥善醫療後痊癒出院，對此，武漢官方宣布，為防痊癒者的病情復發，將在治癒後額外隔離14天，以確保不會造成二度感染。 據環球網報導，武漢市官方宣布，為了確保新冠病毒痊癒者家人的身體健康，將讓痊癒者於出院後額外隔離14天，統一進行康復隔離以及醫學觀察，以防止疫情擴散，並促進病毒研究。 (中時電子報) #隔離 #痊癒 #武漢 #14天 #治癒 也許您會感興趣 推薦閱讀 隔離滿14天還得再等！日本今首度「全船採檢」鑽石公主號 18:512020/02/18 消費 新加坡抗疫大作戰 接獲居家通告禁外出14天 20:172020/02/18 國際 愛微科 智慧體溫貼片搶市 04:102020/02/20 產業．科技 上郵輪查驗4天 5移民官解禁 直呼幸運 04:102020/02/20 政治要聞 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 在校隔離14天 港生有甘有苦 01:332020/02/20 生活新聞 公主的戰疫才要開始 04:102020/02/20 時論廣場 劉真用葉克膜14天 知情人士：這幾天是關鍵期 09:422020/02/20 生活 這幾天是關鍵！劉真已用葉克膜14天 知情人士：恐靠「換心」才能續命 14:072020/02/20 娛樂 劉真搶救14天傳情況不樂觀 楊麗菁淚揭「揪心約定」 23:102020/02/20 娛樂 兩岸熱門新聞 傻女炫耀丈夫攜物資回家 3高官慘免職 - 兩岸 為何大陸量腕溫？ 台灣網友：原來如此 - 兩岸 陸專家證實：新冠肺炎發病前兩天 就出現傳染性！ - 兩岸 抗疫關鍵決斷 澳門經驗值得借鑑 - 焦點新聞 - 旺報 陸中科院：武漢華南海鮮市場非新冠病毒發源地 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。