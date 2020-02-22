環球網報導。

大陸武漢新冠肺炎疫情嚴峻，但儘管感染蔓延，人有多位民眾受到妥善醫療後痊癒出院，對此，武漢官方宣布，為防痊癒者的病情復發，將在治癒後額外隔離14天，以確保不會造成二度感染。

據環球網報導，武漢市官方宣布，為了確保新冠病毒痊癒者家人的身體健康，將讓痊癒者於出院後額外隔離14天，統一進行康復隔離以及醫學觀察，以防止疫情擴散，並促進病毒研究。

(中時電子報)