新冠肺炎疫情擴大，台南市旅遊景點人數減少，觀旅業損失慘重。（程炳璋攝）

新冠肺炎疫情重創全台觀旅餐飲業，台南市飯店、民宿與餐飲業者齊向政府求援，台南市政府認為現階段的紓困與振興方案需先等中央主體政策公布，地方政府才能視情況加碼。

新冠肺炎疫情重創台灣觀光餐旅業，2月因為學校延後開學，仍有部分民眾願意出遊，民宿與飯店業者表示，2月疫情升溫，雖有退掉訂房，仍有加訂的旅客，整體訂房率下降1成左右。但進入3月，業績恐會大幅下滑。

不只住宿旅客減少，大型自助餐、宴會場等餐飲業也叫苦，不少春酒與大型餐飲聚會都被取消，業者改推外送服務，有業者光是團體聚餐被取消的訂單，就已損失數百萬，部分中型餐廳面臨現金周轉問題。

飯店業者預估，這波疫情比2015年台南市爆發登革熱疫情帶來的損失更嚴重，若疫情持續延燒達幾個月，「恐怕許多中、大型的飯店餐飲業會重新洗牌」。

台南市觀光餐旅業者皆表示，希望政府有「最實質」的紓困政策，民宿業者希望紓困貸款，飯店、餐廳業者則需要減稅措施。

台南市副市長王時思表示，行政院已啟動紓困與振興方案，預估25日送立法院審查，這次政策涵蓋經濟、農業、觀光與文化4個層面，包括減稅、延稅、無息貸款標準與損失補貼都是政策內容。

王時思表示，現階段疫情還沒結束，因此紓困方案先行，人命最重要，先撐過疫情，下階段才談振興方案。「需先等中央主體政策出爐，地方政府才能加碼」。

(中時 )