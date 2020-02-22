張玉嬿右手已打上石膏。（友人提供）

資深女神張玉嬿個性獨立，至今仍小姑獨處。（資料照片）

資深女神張玉嬿日前和同學到龍潭玩滑板，原先對初階滑板駕輕就熟，改換高階滑板後，由於輪子更加靈活，一站上去就發生「慘案」，她身體壓住右手腕，當場把所有人嚇壞，緊急送她到當地醫院急診，她今說：「本以為只是筋骨扭傷，沒料到嚴重性，醫生照完X光診斷是骨折。」

她隔天到三總就醫，原本被告知需動刀，她主動要求再照一次X光之後，醫生發覺沒這麼嚴重，「第一次發生這種事，原本心情悶悶的，聽到醫生說只要打石膏，心情就好了」，這個傷勢大概要修養1個月。

她至今仍小姑獨處，獨居的她，慶幸打石膏沒痛感，生活上也沒有不方便，因為在家都穿寬鬆衣服，所以洗澡前後的穿脫沒問題，加上她是左撇子，左手靈活，吃飯只需改用叉子，她笑說最近只能叫外送解決三餐，剛好幫店家增加業績。

張玉嬿過去是「苦旦專業戶」，前年拍完八點檔又短暫消失，她3月在台灣又將演出新戲，「剛好現在都在防疫，我就老實的先在家養傷」。她前陣子好奇身邊朋友的臉書瘋狂討論韓劇《愛的迫降》，拍連續劇但從不看連續劇的她，「接地氣」看了之後，驚覺韓劇整體製作規格竟已媲美國外影集，「原來已經進步到這個境界」。

她上一次看的韓劇是7年前的《來自星星的你》，當時因為喜歡全智賢才看，這次意外發現2部戲的編劇都是朴智恩。她誇演員、音樂、場景、劇本優秀，「玄彬的眼神很有戲，孫藝真也是出色演員」；她尤其喜歡片頭曲，對男二金正鉉演出也印象深刻，劇中金正鉉有一場與孤兒的對戲，讓角色因此更加飽滿有層次，「他劇中死掉那場戲，我也很傷心」。

張玉嬿入坑太深，看完《愛的迫降》之後，接著找了玄彬、孫藝真曾主演過的電影《極智對決》繼續追，笑言「這戲紅到我無法錯過，我也被迫降了，我看完超希望南北韓趕快統一」。

(中時 )