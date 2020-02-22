美國國防部官員21日驚爆，國防部長艾斯培視察掌管核武的戰略司令部時，全程參與模擬美俄爆發核戰的演習。傳美方擬於明年申請撥款，研發新一代搭載核彈頭的潛射巡弋飛彈，希望7年至10年內部署。

東網報導，戰略司令部表示，艾斯培20日到訪該司令部總部所在的內布拉斯加州奧法特空軍基地，視察全球行動中心及指揮與控制設施的「戰鬥甲板」（Battle Deck），後者是司令部的最新武器系統。他深入了解核武部隊，每天如何執行戰略威懾任務。

五角大廈一名高級官員翌日向美媒透露，艾斯培訪問戰略司令部總部期間，參與一場「小型演習」，模擬北約與俄羅斯開戰。在演習中，俄方以一枚低當量核彈頭攻擊歐洲的北約目標，美方以核武作出「有限度的回應」。不過，官員沒有說明美軍在模擬演習以哪個武器平台發動核攻擊，以及哪個俄方目標遭美軍模擬攻擊報復。

該國防部官員強調，美軍定期舉行回應核攻擊的兵棋推演，而國防部及軍方官員在演習扮演總統及防長的角色，以熟習相關決策及發出命令的機制。不過，美媒指國防部高級官員甚少向外披露演習內容及結果，防長本人參與演習更是較為罕見。

(中時 )