網友擔心下個月的大甲、白沙屯媽祖遶境活動即將展開，恐會造成疫情擴散 (圖／本報資料照、黃國峰攝)

新冠肺炎疫情擴散，南韓也全面爆發，目前已經超過400人確診，相較於台灣目前僅確診26例，可說防疫相當成功。不過有網友表示，台灣接下來有兩大活動，想到就可怕，希望政府有辦法阻止。

有鄉民在PTT八卦版回文表示，台灣接下來有兩個超大型活動，一個是大甲媽祖遶境，另一個是白沙屯媽祖遶境，接下來還有台商返台掃墓的例行活動，有誰能阻止？另一名網友也舉出武漢「萬家宴」為例，指出武漢萬家宴過沒多久後就全面爆發，擔心媽祖遶境活動將成為萬家宴另一個版本，因為人流不但密集，路上許多食物都是共餐共食，希望能一人一信，暫緩遶境活動的進行。

不少網友表示：「媽祖遶境真D可怕」、「旅日韓的才是未爆彈」、「這波繞境結束後，不知道會多多少？」，但也有人反駁：「不要販賣恐慌 芒果乾吃太多膩」、「帶風向仇恨台商？」、「台商回來要隔離14天，是擔心什麼」、「笑死 有怕成這樣喔還製造輿論耶」、「防疫都來不及了，沒有人在笑南韓好嗎」。

大甲媽祖遶境3月19日晚上11點5分從大甲鎮瀾宮起駕，將進行為期9天的遶境活動；白沙屯媽祖遶境則是3月24日凌晨2點15分由通霄鎮拱天宮出發，進行為期9天的遶境活動。

(中時電子報)