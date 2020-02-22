南韓新冠肺炎疫情嚴重，全國淪陷。三星電子位於龜尾市（Gumi City）一家工廠有一名員工確診感染，工廠將停工2日至24日。可能影響手機出貨。

三星發表聲明，稱距離首爾東南約200公里的龜尾廠有一名28歲男性員工確診，目前和該男子接觸的同事都已進行隔離檢疫，工廠也將停工至24日上午。龜尾廠有兩條生產線，負責生產智慧手機。

三星已把約半數的智慧手機產能移至越南，但龜尾廠仍繼續生產幾款高端機種。此次停工，可能影響折疊式Galaxy Z Flip和Galaxy Fold的生產。

(中時 )