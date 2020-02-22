三星南韓廠一員工確診 停工至24日 19:442020/02/22 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三星手機工廠一男子確診，停工至24日。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓新冠肺炎疫情嚴重，全國淪陷。三星電子位於龜尾市（Gumi City）一家工廠有一名員工確診感染，工廠將停工2日至24日。可能影響手機出貨。 三星發表聲明，稱距離首爾東南約200公里的龜尾廠有一名28歲男性員工確診，目前和該男子接觸的同事都已進行隔離檢疫，工廠也將停工至24日上午。龜尾廠有兩條生產線，負責生產智慧手機。 三星已把約半數的智慧手機產能移至越南，但龜尾廠仍繼續生產幾款高端機種。此次停工，可能影響折疊式Galaxy Z Flip和Galaxy Fold的生產。 (中時 ) #停工 #24 #工廠 #龜尾 #手機，新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 染疫亡得急速火化？高大成：屍體也有傳染力！ 15:182020/02/18 社會 《玻陶股》冠軍董座再捐450萬元，支持24家社福團體 17:052020/02/18 財經 連跌24個月 港1月貨櫃吞吐量 重挫兩成 04:102020/02/19 全球財經 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 09:142020/02/20 社會 北部女性確診是指標性一例！醫示警：執著旅遊史反更危險 09:452020/02/20 生活 新冠肺炎第24例愛唱歌 KTV業者挫嘞等 16:332020/02/20 生活 湖北省內企業不早於3月10日24時前復工 20:092020/02/20 兩岸 台24線霧台段撒鋼釘 警研判惡意撒釘機率低 00:042020/02/21 社會 陸返台無家可歸被當皮球 男戴布口罩流浪24小時才被安置 14:272020/02/21 社會 開學一罩難求 北市府跟風開辦保護套DIY課程 17:022020/02/21 生活 國際熱門新聞 一日兩爆 南韓下午再增肺炎確診87例 全國達433例 - 國際 模擬與俄核戰 美防長全程參與 - 國際 南韓大南醫院爆群聚感染！確診病患集中「精神病棟」原因曝光 - 國際 甩開王室2字 哈利梅根徹底脫英 - 名流 新冠肺炎早知道！已故靈媒精準預言 2020全球陷肺炎危機 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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