台南市長黃偉哲參加白河木棉花季，體驗鸚鵡放飛。（劉秀芬攝）

白河木棉花季推出鸚鵡放飛活動，吸引親子遊客來觀賞。（劉秀芬攝）

木棉花季即日起至3月15日還有許多熱鬧精彩活動。（劉秀芬攝）

木棉花季即日起至3月15日還有許多熱鬧精彩活動。（劉秀芬攝）

在精彩的太鼓表演及曼陀鈴樂聲中，台南市白河木棉花季活動22日正式登場，一早就吸引近萬民眾前往林初埤木棉花道賞花，台南市長黃偉哲也到場同樂，品嘗農夫市集美味農特產，體驗金剛鸚鵡放飛活動。

黃偉哲表示，在白河區公所、里長、社區發展協會及農委會水土保持局的合作下，才有這麼美麗的林初埤木棉花道及熱鬧的木棉花季活動。林初埤木棉花目前花開約4成，預估可持續盛開到3月中，黃偉哲鼓勵民眾到郊外走走，還可順遊3月7日開幕的後壁蘭展。

今年公所特別與鳥友團體合作，舉辦金剛鸚鵡放飛活動，經過事前宣傳，22日也吸引許多親子遊客前來觀賞這難得一見的奇景，色彩斑斕的金剛鸚鵡翱翔於火紅的木棉花道間，連親自體驗金剛鸚鵡放飛的黃偉哲也說十分有趣。

來自台南善化的洪小姐表示，她事前看到金剛鸚鵡放飛新聞，特別帶兒子前來觀賞，小朋友對可愛的鸚鵡也十分感興趣，拍下許多照片；不少遊客都表示這次木棉花季金剛鸚鵡放飛活動很特別。

木棉花季即日起至3月15日還有許多熱鬧精彩活動，除了社區農夫市集外，還有攝影比賽、定點導覽、贈苗活動、花季塗色趣、DIY活動及木棉花道尋寶等。白河區長蕭福清表示，花季假日期間新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，賞花民眾可多加利用。

(中時 )