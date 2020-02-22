新冠肺炎持續蔓延海外，已讓全球經濟前景蒙上陰影，在投資人相繼將資金湧入債市避險下，帶動上周五（21日）美國30年期公債殖利率跌至歷史新低。此外金價受避險資金推升也激增1.5％，再度刷新7年新高紀錄。

擔憂肺炎疫情不斷延燒、恐衝擊全球經濟，加上IHS Markit公布美國2月採購經理人指數（PMI），不論是製造業或服務業都均陷入停滯，更加深市場不安氣氛，在資金湧入債市避險下，促使美國30年期公債殖利率上周五收低5.4個基點至1.9181％，然而它在盤中曾跌破1.9％到1.886％，締造空前新低水準。

至於被視為美債指標的10年期公債殖利率也在午盤下跌5.4個基點到1.4713％，為去年9月來首度跌破1.5％關卡。總計今年來美國10年期公債殖利率已大跌近50個基點。美債價格與殖利率呈現反向走勢。

DRW交易公司市場策略布萊恩（Lou Brien）指出，肺炎疫情已擴散到中國境外，導致投資人擔憂全球經濟前景遲早都將受到影響。國際貨幣基金（IMF）先前也曾發布警告，指稱疫情若持續惡化，將會加劇對全球經濟的衝擊。

針對疫情來勢洶洶，數名美國聯準會（Fed）官員，其中也包括理事的布蘭納德（Lael Brainard）表示，Fed將會採取積極行動以因應未來可能美國經濟放緩。

同樣被視為避險資產的黃金在資金簇擁下，再度改寫7年高價。紐約現貨金價上周五盤中曾升抵每盎司1,648.75美元，為2013年2月13日來最高價位，終場收高近1.5％到1643.31美元。該貴金屬一周來強漲4％，締造去年6月單周漲幅最高紀錄。

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