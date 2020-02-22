台中市政府副秘書長陳如昌。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020 全國花燈競賽5燈王得主合影。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市北區立人國小以悅耳的樂曲揭開頒獎典禮序幕。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

榮獲108年全國「第六屆藝術教育貢獻獎」的臺中市青年高中表演「台灣尚界水」舞蹈節目。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

「最佳人氣花燈特別獎」得主-臺中市立光榮國中。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會全國花燈競賽於22日下午2時假后綜高中舉辦，榮獲優等以上佳績的燈藝高手齊聚一堂，由交通部觀光局副局長周廷彰與台中市政府陳如昌副秘書長及教育局楊振昇局長進行頒獎。

台中市北區立人國小、立人國中兩校國樂社以悅耳的「農村酒歌」「滿面春風」樂曲，揭開頒獎典禮序幕，另榮獲108年全國「第六屆藝術教育貢獻獎」的臺中市青年高中並為來賓帶來極具青春熱力的「台灣尚界水」舞蹈節目，讓傳統與創新氛圍交織的2020台灣燈會盛會，璀璨非凡！

為推廣民俗技藝，鼓勵各界參與，臺中市政府教育局於去(108)年特舉辦6場花燈製作研習，參與研習的師生、家長及民眾在國寶級燈藝師的指導下，從花燈構圖、骨架接合到裱布，並融入結構學及美學，齊心合力完成了一座座別出心裁、令人讚嘆的花燈作品！

2020全國花燈競賽，分為親子、國中、高中職、大專社會及機關團體等5個組別，主題涵括了鼠年生肖、觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合、民俗文化等。從近600件參賽作品脫穎而出的花燈，令人驚艷連連，來自全國各地的作品量多質優、豐富多元，

經過專業評審日夜嚴謹的評選，選出各組優秀作品，五大燈王得主分別為：親子組-臺中市豐原區豐田國小的「森林秘之音樂」、國中組-臺中市立光榮國中的「復仇者聯盟X -拯救地球海洋生態」、高中組-臺南市光華高中的「喜從天降」、大專社會組-臺中市北屯區仁美國小的「銀花萬簇迎金鼠」、機關團體組-法務部矯正署台中監獄的「鳳凰展翅平安到，牡丹盛開吉祥來」。

頒獎典禮中還特別頒發專屬臺中市，由民眾上網透過i-Voting票選出的｢最佳人氣花燈特別獎」給創作「復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」作品的臺中市立光榮國中團隊。

台中市政府教育局長楊振昇說，感謝此次所有在燈會挹注養分的創作者及幕後推手。花燈是舞者，花燈競賽燈區便是舞台，歡迎大家把握時間於2月23閉幕日前，至后里森林園區-花燈競賽燈區賞燈，讓璀璨的花燈為您帶來「鼠」不盡的平安與幸福！

(中時 )