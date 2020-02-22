0200220中天新聞 劉真心臟手術、葉克膜搶救 憲哥：辛龍一直陪在旁

44歲「國標舞女王」劉真日前驚傳因心臟主動脈瓣膜狹窄動手術，手術過程中發生意外，緊急加裝葉克膜搶救，目前已是第16天，正在等待換心手術機會。其實心臟內科醫師陳冠任過去就曾在節目中談過類似案例，案例中的50多歲阿姨也與劉真一樣需要爭取換心機會，最後果然等到了好結局。

陳冠任醫師過去曾在節目《媽媽好神》分享一位50幾歲阿姨因急性心肌炎造成心臟衰竭，須接受換心手術案例，「我們沒有辦法，只好放上所謂的主動脈氣球幫浦，先稍微撐住一下心臟功能，但後來真的撐不住，只好請心臟外科來放葉克膜。」

但如果真的無法恢復，而葉克膜又無法一輩子放，那怎麼辦呢？陳冠任說下一步就是換心，代表這顆心臟沒用了，「那葉克膜也無法撐這麼久，它還是有一段時間限制，變成她需要更長期的橋接器，我們叫左心室輔助器，類似左心室的馬達。」

陳冠任醫師說心室輔助器可以撐好幾個月，撐到真的有心臟的時候來置換，所以案例中的阿姨最終被送到台灣首屈一指的醫學中心，那邊醫院幫她裝了左心室輔助器，讓阿姨撐得更久，「那好像等了幾個月後，好像的確有換到心臟，據說後續還不錯啦。」

(中時電子報)