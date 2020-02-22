新冠肺炎疫情擴散至今仍不斷升溫，眼看就要迎來3月，全球情勢不減反增，有民眾開始擔心，會不會隨著時間拖長，台灣用來製作口罩的原料會不夠，會不會到最後只能一週七個口罩輪著用？不過卻被網友狠狠打臉，直呼「當台灣塑膠」？台灣自己就是原料王國了！

原PO在PTT上表示「認真問沒中國原料進口我們能自產口罩多久？」看到韓國沒有大陸的原料進口後，30%的口罩工廠直接停產，此景就聯想到台灣，現在新冠肺炎疫情又在全球持續擴散，會不會隨著時間拉長，台灣製作口罩的原料會短缺，到時民眾甚至無法自保，難道要7個口罩一周輪著用。

貼文一出，原PO的擔心反成笑柄，網友直指，「當台灣塑膠做的嗎？」也正巧，台灣就是製造塑膠大國，更是僅次於大陸的口罩輸出地。網友表示，製作不織布的原料是石油，有石油能夠提煉PP、PE，台灣的產量超多，根本不用擔心不夠。並指出「當台塑是吃素的？」、「別忘了台灣一直都是化工島，石化王國」。

路過的網友更表示長了知識，「看完推文，才知道台灣好猛」、「台灣屌炸天！」內行指出，台灣在塑化方面整條產業鏈超完整，只要有石油，就不怕沒原料。

(中時電子報)