新冠肺炎疫情持續升溫，大陸影視圈幾乎所有拍攝工作暫停，為了防疫，金雞百花獎影帝黃曉明日前也採取自主隔離，並非網傳的強制隔離，最近不是待在酒店就是在家休息，身體健康也無虞，22日他的執行經紀表示：「都挺好的，一直在劇組呢。」但何時復工開拍，還得看疫情是否能控制住。

21日有黃曉明工作室的員工因為疫情關係無法到北京公司上班，決定向黃曉明提辭職，但黃卻不給辭，回覆該名員工說：「吃好喝好，別想這些沒用的，有我一口就餓不著你們。」兩人對話被貼上微博引發熱烈討論，黃做事的態度被讚是優質好老闆。

黃曉明的執行經紀昨也稱：「公司目前一切都好，因為疫情原因，公司安排大家先在家裡辦公，看疫情發展情況公司再通知大家具體進公司上班的時間。除了曉明哥和在劇組的同事，其他同事都在家正常辦公，沒有對員工採取停薪留職或減少工資比利的部分。」

疫情持續蔓延，黃曉明為醫護人員喊加油。（摘自黃曉明微博）

疫情蔓延期間，黃曉明付出不遺餘力，被譽為是「後勤大主管」，他2月初捐贈了一大批雞蛋，共10天的食用量，供第一線醫療同仁和患者補充營養，也慷慨加碼10台烘乾衣機，並參與網路上發起的「手寫加油接力」活動。

而他本人在自主隔離期間，不是運動、背劇本就是看電影，還感性發文寫道，「我希望疫情能夠很快很快得到控制，希望一切都能夠變得好起來，所以我們盡量還是不要出門，疫情好起來了，一切都恢復常態。保護好自己也是保護他人，保護家人。疫情過後，等拍戲結束了，我要回家陪陪家人。」

(中時 )