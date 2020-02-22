義大球員賽前特別在電子看板寫上給謝玉娟的生日祝福。(大專體總提供/黃及人台北傳真)

永遠自稱25歲的義守大學教練謝玉娟，22日在台北和平館歡慶生日，義大球員除了賽前特別用電子看板跟小娟姊訴說慶生心情，更以102比93力退政治大學，拿下複賽首勝，小娟姊賽後表示，「比起生日，我更記得6年前的那一天！」

謝玉娟口中的6年前那一天，就是2014年2月21日，義大跟台灣師大爆發鬥毆衝突，造成兩隊都遭禁賽降級，至今仍讓小娟姊念念不忘，但讓現場媒體最訝異的，還是她坦承原本自己生日日期被誤植，直到21年前才終於確定真正生日。

「因為我本來生日是在2月29日，但在21年前，戶政事務所的人告訴我，我的生日那一天應該不是閏年，所以不應該有2月29日，才把我的生日變成2月22日，」謝玉娟說，「其實我也並不認為今天球員特別賣力，每年生日都這樣吧。」

義大前鋒呂威霆單場投進5顆三分球，更摘全場最高25分。(大專體總提供/黃及人台北傳真)

謝玉娟強調，比起自己生日贏球，她更希望球員能在接下來的複賽，把該贏的球就贏下來，能抓得到的比賽就要用力抓，「今晚我比較開心的是，把板凳都清上去了，我一直想讓板凳球員擁有更多上場機會，這是對我來說最棒的回饋。」

「或許外界以為我很喜歡罵球員，其實我不是罵，而是『ㄉㄧㄤ』，有時我都很怕被現場收音錄到我的聲音，」謝玉娟帶著招牌笑容表示，「像是呂威霆算是今年罵最少的，因為他很欠罵，感覺他很全面、什麼都行，卻也什麼都不行。」

呂威霆算是義大22日擊敗政大的最大功臣，他全場投17中8，包含三分球投8中5，貢獻全場最高25分，他在賽後表示，「其實今晚三分手感這麼好，只是一有空檔就出手，上半場就被小娟姊罵，對方守我都退一大步了，為何不投？」

(中時 )