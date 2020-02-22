吳青峰「太空備忘記」演唱會22日邀請9m88擔任嘉賓。（環球音樂提供）

吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會，22、23日巡迴至台北小巨蛋舉行，在開場第三首歌〈Everybody Woohoo〉時，當中一位舞者脫去帽子，驚見「爵士女神」9m88突然現身，原來她悄悄隱藏於舞群中，一同合唱〈Everybody Woohoo〉、〈巴別塔慶典〉，讓全場1萬多名粉絲又驚又喜。

〈Everybody Woohoo〉為兩人合唱曲，吳青峰先是對9m88說「我竟然跟原唱一起」，9m88搞笑說「你是原唱的原唱」。由於混入舞者中完全沒被發現，9m88樂得說「大家有嚇到嗎？舞者部分算專業吧」，吳青峰則接說「不要嚇到口罩都掉了，還是要戴好」。

通常演唱會嘉賓都在中後段出場，9m88笑說「我覺得我是史上小巨蛋最早出現的嘉賓」，沒想到吳青峰立刻回「沒有，我調查過，周杰倫有演唱會第一首歌嘉賓就出現，輸了」。兩人在演唱會上玩起比手畫腳，吳青峰先是手比「7」以及封口手勢，9m88立刻猜「七個字，最高品質靜悄悄！」吳青峰笑說「現場置入一下，〈最高品質靜悄悄〉是去年9m88的新歌，工商服務還滿意嗎？」逗樂9m88直說「很棒」。

第一次站上小巨蛋，9m88說「剛剛有點像在夢遊」，而吳青峰則說兩人事前沒有對很多次，但在某個點卻同步的很準，回憶當初寫歌時希望男女對唱，特別將旋律寫的很密，「無奈我都一人唱，要死不活的，今天終於有最棒的人跟我一起合唱，成為他最想要的樣子」，笑說「今天把9m88（小巨蛋）第一次奪走」。吳青峰也說自己幾乎不請嘉賓，但9m88是跟我這一年成長有關、個人出道作合作第一人，笑說「你也是去年奪走我第一次」。

而9m88也忍不住激動情緒，跟全場萬名觀眾大喊「你們的偶像超棒的」，不過下一秒自虧「好像造勢晚會」，瞬間被吳青峰虧「客套囉，他們（粉絲）沒有把我當偶像，像是隔壁愛講黃色笑話小哥哥」，9m88趕緊打圓場「或許有人幻想你是情人啊」，吳青峰則笑說「我很需要，有幻想盡量講出來」。而9m88特地大秀美背，在台上不斷旋轉展示，但因吳青峰身穿潑滿油漆的西裝，兩人最後以握手代替擁抱，吳青峰笑說「好可惜，今天都是油漆，錯過一個偷吃女明星豆腐的機會」。

(中時 )