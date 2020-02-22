新生代演員徐謀俊演過電影《寒單》、戲劇《2020因為愛你》，他今年上半年就將入伍服役，22日提前舉辦粉絲見面會，同門師兄弟紀源、余非凡也一同出席，聊到入伍注意事項，已退伍的紀源給出建議：「一定要加入打飯班，我以前在打飯班都會多藏兩隻雞腿，如果配湯是珍奶的話就先灌進水壺。」

紀源還分享，雖然自己是替代役，但一樣在成功嶺接受新兵訓練，「在成功嶺有分替代役跟志願役不同班隊，早上跑3千公尺的時候，替代役可以跑一跑舉手報退，每次跑一跑都會發現隊伍的人越來越少，我是少數爭氣跑完。」而且替代役新兵都會穿掛一件小背心做識別，紀源當時就曾被一般兵嗆廢物；另余非凡也是替代役退伍，同樣待過成功嶺，他建議徐謀俊在軍中能吃就吃。

昨見面會共來了60位粉絲，大家開心打成一片。（海王天璽提供）

雖然徐謀俊是3人中唯一一位還沒服役的，但他前年就曾演過《莒光園地》，飾演一位醫護兵，「我到現在那個急救準則『叫叫CABD』口訣還記超熟，那時候的導演是一位中校，他把我罵臭頭，因為準備時間只有1天，那天晚上都沒睡覺，一直在想口訣跟動作。」

不過那次的演出，讓徐謀俊習得一技之長，現在他在路上遇到有人不舒服，都會馬上跑過去關心，「1個月前在通化夜市的一家牛排店，我才剛進去就有一個客人突然倒下，我就去摸他脈搏，他的手很粗，很難摸，發現還有心跳不能CPR，就趕緊叫救護車。」

徐謀俊今年會有新電影、戲劇等作品。（盧禕祺攝）

(中時 )