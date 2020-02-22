據大陸國家中醫藥管理局數據顯示，中醫藥參與救治的新冠肺炎確診病例已經超過6萬例，近日大陸有關部門披露的臨床實踐數據表明，中西醫結合治療新冠肺炎效果良好。

《新華社》報導，國務院新聞辦公室21日舉行的新聞發佈會上，科技部副部長徐南平介紹，在藥物和臨床救治方面，加快推進「三藥三方案」研究，中醫藥在阻斷輕型患者向重型患者發展方面取得積極成效，中西醫結合治療方案納入了第三版新冠肺炎診療方案，到第四、五、六版不斷完善。總體來看，中醫治療有一定療效，中西醫結合治療，效果十分明顯。

報導說，包括在湖北、上海、廣東、浙江等地進行中西醫結合治療，與對照組比較後發現，在輕症患者的臨床症狀消失、體溫、住院天數、CT影像、臨床治癒率、轉重症比率、淋巴球數目上，都有明顯改善。

此外，中西醫密切協作、聯合攻關，還發現了一批有效方藥和中成藥，在治療新冠肺炎中產生了較好的療效。例如衛健委與中醫藥局聯合發文向推薦的「清肺排毒湯」，使用在10省57個定點醫療機構的701例確診病例中，有130例治愈出院，51例症狀消失，268例症狀改善，212例症狀平穩沒有加重。

報導指出，大陸各地積極開展中醫臨床科研時也推出了有效方藥，包括江西中醫藥大學附屬醫院的「江中抗疫1號」和「江中抗疫2號」方、廣州市第八人民醫院的「透解祛瘟顆粒」、四川省的「新冠1號、2號、3號」醫院製劑等。

大陸國家中醫藥局黨組書記、管理局副局長余艷紅說，「新冠肺炎的救治實踐顯示，中醫藥早期介入、中西醫結合治療，是提高治愈率、降低病亡率的一個重要方法，也是這次救治工作的一大特點。」下一步要深入推進中西醫會診制度，發揮兩種醫學的疊加效應，減少並發症，降低病亡率。

(中時電子報)