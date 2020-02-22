今年西湖龍井3月中旬開始採春茶。（取自新浪微博＠龍井茶文化）

杭州市西湖風景名勝區管委會今天（22日）表示，今年西湖龍井茶採摘時間預計從3月中旬開始，大規模開採則在3月下旬左右，採茶工、炒茶工年需求量約為1.1萬人左右；但因新冠肺炎疫情影響，今年已取消西湖龍井茶開茶節活動。

受到新冠肺炎疫情影響，今年的採茶工要憑「健康碼」掃碼或亮碼通行和採茶，老年採茶工沒有健康碼的，憑村級相關證明等有效證件進入。針對疫情影響下，茶葉採摘、炒制用工緊缺情況，西湖景區表示，將發動各村閒置勞動力參與採茶，重點挖掘本地因疫情未外出打工、身體健康的勞動力臨時從事採茶和茶葉加工等工作。

中新網報導，為保證茶葉的食品安全，西湖景區強調，鮮葉採摘、加工、銷售等各環節，工作人員均應佩戴口罩，做到勤洗手、常消毒，做好自我防護，保持茶簍、茶匾、茶鍋等工具清潔衛生；生產過程中也要做到山頭分散、地塊分散、人員分散、加工分散。

(旺報 )