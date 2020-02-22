台南後壁頂長社區農事體驗活動，有近50名親子一起體驗插秧。（劉秀芬攝）

台南後壁頂長社區農事體驗活動，有近50名親子一起體驗插秧。（劉秀芬攝）

大手牽小手，一起來插秧，南台科技大學「來坐農創工作室」師生長期與台南後壁頂長社區合作，帶領遊客體驗農事，22日有近50名親子一起體驗插秧，台南市台日友好文化交流基金會董事長李退之也帶領同仁及子女參加活動，農校畢業的後壁區長翁振祥也一起下田比賽看誰插的秧苗最直最整齊。

由南台科大學生創業團隊「來坐農工作室」與頂長社區發展協會合作的「作伙來種田Ⅱ從插秧到收割」活動，希望參加者能從春耕、夏耘、秋收、冬藏的稻作農活體驗活動中，體驗在沒有農耕機器的時代，前人們是如何運用智慧來耕種，了解農事的辛勞，體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」意義。

參加活動者可以1單位3000元認養稻田，除了可以體驗3階段精心設計的活動、動手DIY創新米食料理，收割時可領回6公斤自己耕種的台南16號優質白米。

每次活動時，頂長社區也會出動在地農夫阿公、阿嬤親自指導，南台科技大學師生十多人從旁協助。去年活動大受好評，吸引許多親子報名，最小的參加者只有5歲，今年還有一對親子再度報名，小朋友去年還怯生不敢下田，今年已經如魚得水。

認領4個單位的台日友好文化交流基金會董事長李退之表示，看見南台科大同學走進農村社區為地方創生努力，肯定年輕人的活力及努力，一定要給予實際上的支持，也希望能夠拋磚引玉，吸引更多人一同來參與。

(中時 )