華航在臉書PO出機長廣播內容,感動人心 (影音取自華航臉書)

新冠肺炎疫情在郵輪鑽石公主號上擴散,所有乘客在船上隔離兩個禮拜,期滿後終於在昨(21日)晚間由華航包機接回船上19名檢驗陰性的台籍遊客與1位醫生返台,其中機場在機上的溫情廣播也讓乘客、網友感動不已。

華航在臉書PO出了機長廣播影片,機長在廣播中對乘客說:「這是來自機長的廣播,我們預計會持續飛行,與全世界一同渡過疫情,請您一同做好防疫工作,準備一同降落在美好的明天」,華航小邊也在臉書表示:「We fly, we fight. We will all be fine」。

不少網友相當感動,湧入留言「機長真男人」、「感謝華航」、「飛行人員真的辛苦了」、「聲音跟影片中的陽光一樣溫暖」、「有華航真好」。

(中時電子報)