應對肺炎疫情不力 武漢市620人被問責處理 21:542020/02/22 工商 李書良 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報22日報導，當前大陸新冠肺炎疫情持續延燒，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」發文指稱，武漢市已有620人因為肺炎疫情，被紀檢監察機關問責處理，涉及6名局級及127名處級幹部。 現在人在武漢的中央指導組副組長、中央政法委祕書長陳一新對此強調，對弄虛作假、欺上瞞下的情況，會嚴肅處理，不會手軟。 他說，在戰時狀態要破格，決不能還論資排輩，不合格的幹部要火速問責，並提拔敢於挺身而出、表現優秀和群眾公認的幹部。 (工商 ) #問責 #幹部 #肺炎疫情 #武漢市 #應對 也許您會感興趣 推薦閱讀 受肺炎疫情衝擊 高雄計程車乘客少4成 13:292020/02/20 生活 《韓股》新冠肺炎疫情進入社區傳播，韓股「嚇」跌0.67％ 16:142020/02/20 財經 武漢肺炎疫情衝擊 全球病人安全峰會延期 16:512020/02/20 國際 陸中央指導組：新冠肺炎疫情是前所未有的戰役 17:042020/02/20 兩岸 肺炎疫情推波助瀾 生蒜場也慌了 17:352020/02/20 生活 傳豐原醫院收肺炎疫情假訊息 調查局辦2人 18:272020/02/20 社會 新冠肺炎疫情延燒 美債ETF防疫優選 21:482020/02/20 財經 印尼央行降息對抗新肺炎疫情 22:092020/02/20 財經 受肺炎疫情影響 福岡地下鐵緊急停車警鈴大作 22:062020/02/20 國際 肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 財經 財經熱門新聞 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 謝金河：台積電的考驗時刻 - 財經 慘！美半導體股大屠殺 台積電ADR中槍 - 財經 欣葉集團 撤出台北101 - 財經要聞 - 工商時報 亂世狗熊？日圓墮落 遭美元背後開槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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