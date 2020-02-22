香港信報22日報導，當前大陸新冠肺炎疫情持續延燒，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」發文指稱，武漢市已有620人因為肺炎疫情，被紀檢監察機關問責處理，涉及6名局級及127名處級幹部。

現在人在武漢的中央指導組副組長、中央政法委祕書長陳一新對此強調，對弄虛作假、欺上瞞下的情況，會嚴肅處理，不會手軟。

他說，在戰時狀態要破格，決不能還論資排輩，不合格的幹部要火速問責，並提拔敢於挺身而出、表現優秀和群眾公認的幹部。

(工商 )